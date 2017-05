Présumé prédateur sexuel arrêté à Gatineau

Recherché dans l’Outaouais par les autorités, un présumé prédateur sexuel de 35 ans a été arrêté mardi vers 3 h du matin par le Service de police de la Ville de Gatineau.

Richard Thomas Miller a été appréhendé pour plusieurs infractions criminelles présumées, commises à l’égard d’une fille de moins de 16 ans, dont contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, leurre informatique et avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Ce sont des informations du public qui ont permis son arrestation, a précisé la police de Gatineau qui avait diffusé un avis de recherche en mars.

Lors d’une perquisition menée à l’ancien domicile du suspect sur la rue Vaudreuil à Gatineau, les policiers avaient découvert des éléments de preuve qui leur ont fait croire que l’individu aurait fait d’autres victimes.

«Le suspect se sert d’internet et d’applications populaires auprès d’adolescentes afin d’avoir avec elles des conversations à caractère sexuel et d’échanger des images et des vidéos intimes», avait alors indiqué la porte-parole de la police de Gatineau, Andrée East.

Puisque la police de Gatineau croit qu’il a fait d’autres victimes, elle invite la population à contacter la ligne de renseignement criminel au 819 243-4636, option 5.