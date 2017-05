Rolland Lafleur aurait poignardé son ex-conjointe une centaine de fois

Les sept hommes et cinq femmes appelés à déterminer si Rolland Lafleur est coupable ou non du meurtre prémédité de son ancienne conjointe, morte en août 2014, ont eu un aperçu, mardi, des tristes événements qui ont mené à la fin tragique de Cathy Morin.

Au cours des quatre prochaines semaines, Me Thomas Jacques, procureur aux poursuites criminelles et pénales, devra démontrer que Lafleur, 43 ans, a bel et bien tué son ancienne conjointe Cathy Morin le 13 août 2014, et qu’au surplus il l’a tuée de façon préméditée.

«Nous ferons, au cours de ce procès, un léger retour en arrière, quelques mois avant le décès de la victime. La preuve vous démontrera alors que Cathy Morin, 38 ans, a fait deux plaintes au Service de police de la Ville de Québec contre son ancien conjoint, et que celui-ci a été arrêté puis accusé de menaces de mort», a expliqué Me Jacques.

L’homme avait cependant été remis en liberté et, malgré les conditions qui lui avaient été imposées par le tribunal, il avait communiqué avec sa victime.

Au cours du procès, au palais de justice de Québec, quelque 20 témoins seront entendus en poursuite. Plusieurs offriront une preuve testimoniale, mais d’autres baseront leur témoignage sur des rapports ou différentes expertises.

Pathologiste

Ce sera notamment le cas du pathologiste judiciaire qui a procédé à l’autopsie du corps de la victime.

«Cette autopsie va révéler, entre autres, que Cathy Morin a reçu de très nombreux coups qui ont laissé de très nombreuses blessures, et que c’est cette dizaine, voire cette centaine de coups qui sont à l’origine de la mort de la victime», a ajouté Me Jacques.

Un policier rattaché au service de l’identité judiciaire du SPVQ viendra également «mettre la table» sur le crime commis dans l’appartement du boulevard Neuvialle, à Québec.

«Il va, entre autres, vous mentionner que plus d’une arme a été trouvée sur les lieux du crime... Couteaux, spatules, couteaux à beurre, tournevis. Les ambulanciers appelés sur les lieux viendront également vous dire qu’à leur arrivée, l’état de la victime laissait voir, de façon évidente, qu’elle était décédée», a encore ajouté Me Jacques.