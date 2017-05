Triangle amoureux mortel: l’accusé déclaré coupable

Un Montréalais est condamné à la prison à vie pour avoir sauvagement tué son ex-conjointe et le nouvel ami de cœur de cette dernière.

«Coupable d’homicide involontaire et coupable de meurtre au deuxième degré», a lancé la gorge nouée le juré numéro 3, ce mardi au palais de justice de Montréal dans le dossier d’Altamond Jr Little.

Little, 46 ans, était accusé du double meurtre sordide de Marjorie Dammier et de Maxime Berthiaume Calado le 8 octobre 2013 à LaSalle. Selon la théorie de la Couronne, le meurtrier digérait mal la rupture avec son ex-conjointe et il ne supportait pas qu’elle soit en couple avec un autre homme.

Il est alors allé chez Mme Dammier qui était avec son nouveau conjoint et une dispute a alors éclaté.

«C’est ma femme, je peux faire ce que je veux avec elle», aurait crié Little avant de prendre un fusil tronçonné et d’abattre son ex-conjointe d’un tir à la tête.

Il a ensuite poignardé à mort son rival avant de prendre la fuite. Little a été arrêté quelques jours plus tard, avec des effets personnels encore tachés par le sang de son ex-conjointe.

Pas de légitime défense

Lors du procès, le meurtrier avait tenté de s’en sortir en plaidant la légitime défense. Selon sa version, c’est M. Berthiaume Calado qui avait sorti le fusil tronçonné et qui avait tiré sur la femme sans le vouloir.

Craignant pour sa vie, Little avait expliqué s’être défendu en poignardant sa victime.

Le jury a toutefois balayé du revers de la main cette théorie.

Par contre, les jurés n’ont pas entièrement adhéré à la théorie de la Couronne, puisque cette dernière recherchait une condamnation pour meurtre dans le cas de Mme Dammier. Avec le verdict d’homicide involontaire, le jury a donc conclu que Little n’avait pas eu l’intention de la tuer.

Mais comme Little a été reconnu coupable de meurtre non prémédité dans le cas de M. Berthiaume Calado, il a automatiquement écopé de la prison à vie. Il reste toutefois à déterminer combien d’années il devra purger avant d’être éligible à une libération conditionnelle. Cette période peut varier entre 10 et 25 ans.

Le juge Michel Pennou entendra les plaidoiries des avocats à ce sujet le 25 mai, au palais de justice de Montréal.