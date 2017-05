Un cimetière pourrait se retrouver à la mer

La municipalité de Rivière-Saint-Jean sur la Côte-Nord, qui est aux prises avec de graves problèmes d’érosion des berges, n’en peut plus d’attendre l’aide de Québec.

«Je trouve triste de voir l'effondrement de la berge», dit Aimé Champoux, un retraité de Québec qui s'est acheté une maison à Rivière-Saint-Jean il y a 7 ans.

Il constate les dommages importants causés aux berges cet hiver. «L’érosion, cette année, c'est énorme. Depuis que je suis ici, c’est la première fois que c’est autant que ça. Je dirais qu’une dizaine de mètres se sont effondrés.»

À certains endroits, des reculs de 6 à 7 mètres sont enregistrés chaque année dans la municipalité.

Un dépotoir menace aussi de se retrouver à la mer.

Les tempêtes éventrent l’ancien dépotoir municipal et des déchets tombent dans le golfe du Saint-Laurent depuis des années. On peut y voir beaucoup de matière en décomposition et l’odeur est fétide.

TVA Nouvelles

Josée Brunet, la mairesse du village d'à peine 200 citoyens, dont les ressources financières sont limitées, demande au gouvernement de cesser d'étudier le phénomène et d'agir. «C’est vraiment critique. Il faut arrêter d’en parler et bouger. Des études, on en a. L’UQAR [l’Université du Québec à Rimouski] fait des relevés chaque année. Le ministère de la Sécurité civile et le ministère des Transports sont au courant du dossier. Je pense que tout le monde le sait qu’il y a un problème. Maintenant, il faut travailler pour le régler.»

À quelques dizaines de mètres du dépotoir, il y a deux pierres tombales. Et un peu plus loin, on retrouve un cimetière complet. «D'ici 2 ans, maximum 3, le cimetière est dans l'érosion», affirme la mairesse, qui attend un plan d'action qui ne vient pas.