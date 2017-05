Un cocktail de caféine mortel pour un ado

Un jeune de 16 ans est mort de façon tragique après avoir ingéré plusieurs boissons contenant une dose élevée de caféine.

Les parents de Davis Cripe, un élève du secondaire de la Caroline du Sud, sont dévastés par la mort de leur fils et ont tenu à mettre en garde la population, en particulier les jeunes, contre les dangers liés à la caféine.

«Davis était un jeune plein d’énergie, joyeux et en parfaite santé, racontent-ils. Il avait une personnalité des plus marquantes et un cœur en or.»

Le 26 avril dernier, il s’est effondré dans une classe de son école après avoir bu coup sur coup un café latte de McDonald’s, une boisson gazeuse Mountain Dew diète et une boisson énergisante. Tout ça en moins de deux heures.

Le décès de l’adolescent est lié à une surdose de caféine, ont confirmé les autorités médicales. Plus précisément, il résulte d’un accident cardiaque provoqué par la caféine.

Celui qui voulait devenir batteur dans un groupe rock n’avait aucun problème de consommation d’alcool ou de drogue, mais, comme de nombreux jeunes – et aussi d’adultes –, il aimait bien prendre un café à l’occasion. Il ne se doutait pas cependant que d’en boire en trop grande quantité pouvait l’exposer à de graves dangers.

«Je m’adresse aux parents en ton nom, avec mon coeur de père brisé, en espérant que quelque chose de positif puisse ressortir de ce drame, a confié le père de Davis. S’il-vous plaît, vous les parents, parlez à vos enfants des dangers de ces boissons énergisantes.»

Le coroner, qui a assisté à la présentation des parents, a tenu à souligner que le but n’était pas de descendre en flammes ni le café ni les boissons gazeuses ou énergisantes.

«Nous voulons simplement faire comprendre aux gens que ce type de boissons, cette quantité de caféine et comment tout ça est ingéré peuvent avoir des conséquences tragiques. Et c’est ce qui est arrivé dans le cas de Davis», a-t-il relaté.

Plusieurs boissons énergisantes contiennent non seulement de la caféine, mais aussi une quantité significative d’autres stimulants, tels du ginseng et du guarana (une plante réputée pour sa forte concentration de caféine), selon des médecins.