Un livre au lieu du jouet dans les Joyeux festins

Un livre avec votre Joyeux festin?

McDonald’s offre maintenant le choix entre un livre ou le traditionnel jouet dans les repas pour enfants Joyeux festins.

Le géant de la restauration rapide s’est associé à Kids Can Press, présenté comme le plus important éditeur canadien de livres pour enfants.

Le programme «vise à inspirer l’amour de la lecture chez les enfants partout au pays et à inciter les familles à lire des histoires ensemble», explique McDonald’s dans son communiqué.

Les livres offerts dans les Joyeux festins sont tous écrits et illustrés par des Canadiens.

On y retrouve notamment «Frisson l’écureuil», par l’auteure québécoise Mélanie Watt, et les livres de la série «Benjamin la tortue», par Paulette Bourgeois et Brenda Clark.

Les repas Joyeux festins, lancés aux États-Unis en 1977, ont été introduits au Canada en 1994. Ils étaient alors accompagnés de poupées Bout'choux et de camions Tonka.

McDonald’s exploite 1400 restaurants à travers le pays.