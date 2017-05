Un meurtrier allégué dit avoir un alibi

Un vendeur de drogue accusé du meurtre sordide d’un autre vendeur pour une dette de 40 $ jure qu’il y a erreur sur la personne, car il était à un hôtel non loin de là au moment du crime.

«Cette nuit, Roody Louis n’a pas poignardé la victime, car il était à l’hôtel en train de se disputer avec sa copine», a plaidé Me Alexandra Longueville de la défense, mardi au palais de justice de Montréal.

Louis, 35 ans, est accusé d’avoir tué Jaime Bustillo le 9 février 2014, au centre-ville de Montréal. Et la toile de fond de cette affaire n’a rien d’un «salon de thé», s’entendent à dire tant la Couronne que la défense.

«[l’accusé et la victime] vendaient de la drogue dure, du crack, de l’héroïne, a rappelé Me Longueville. La nuit, le vol est monnaie courante. Ils sont armés, ils consomment des drogues. Il n’y a pas de quoi rendre une maman fière.»

La nuit du drame, M. Bustillo marchait dans la rue avec sa conjointe, quand un homme a surgi de nulle part pour lui planter un couteau dans la poitrine, le tuant sur le coup.

Aveux

Selon la théorie de la Couronne, l’auteur du meurtre est Louis, qui s’était disputé avec la victime quelques jours plus tôt à propos d’une dette de drogue de 40 $. La conjointe de la victime avait reconnu Louis et l’avait identifié devant les policiers, mais au procès, elle a dit qu’elle n’était plus certaine qu’il s’agissait bien du meurtrier.

«Il a confessé cet événement à sa conjointe», a rappelé Me Marie-Josée Thériault de la poursuite, qui s’est attaquée à l’alibi de l’accusé.

Car même s’il a bien été vu à l’hôtel, l’heure exacte du meurtre n’est pas connue, a poursuivi Me Thériault.

Le jury, qui a écouté attentivement la preuve pendant trois semaines, commencera ses délibérations une fois que le juge Stephen Hamilton leur aura donné ses directives. Ils auront à choisir entre un verdict de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire, ou encore