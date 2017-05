Vincent Vallières et Scott Helman en vitrine à Ottawa

Les artistes Vincent Vallières et Scott Helman ont relancé de brillante façon un événement incontournable de la musique canadienne dans la capitale fédérale, qui a encore une fois réuni parlementaires et décideurs influents à Ottawa, mardi.

Après une interruption de deux ans, la vitrine musicale Au rythme de la capitale, précédemment connu sous le nom de «Soirée de musique de la ministre», organisée par Music Canada et Québecor, a repris du service.

«On veut mettre de l’avant des créateurs et des chanteurs canadiens et faire valoir comment on a de grands talents», a souligné Serge Sasseville, le vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles de Québecor.

L’événement donne aussi l’occasion aux artistes francophones et anglophones de se faire connaître de l’autre communauté de langue officielle du pays, a aussi souligné M. Sasseville.

L’invité d’honneur de la soirée, la ministre du Patrimoine Mélanie Joly, a rappelé dans son discours l’importance des artistes en tant «qu’ambassadeurs» à l’ère du numérique.

«Plusieurs de nos artistes de talent sont connus à l’échelle internationale», a-t-elle souligné dans une brève allocution.

«Les musiciens canadiens sont une source de vitalité pour notre culture, notre économie et notre réputation mondiale», a-t-elle ajouté.

Le concert intime qui s’est tenu au Centre national des arts a cette année réuni un artiste établi en Vincent Vallières et un chanteur de la relève, l’Ontarien Scott Helman, qui connaît à un jeune âge un immense succès.

Son simple «Bungalow», sorti en 2014 alors qu’il n’était âgé que de 18 ans, a été certifié platine.

De son côté, à 38 ans, Vincent Vallières est actuellement en tournée pour présenter son septième opus, «Le temps des vivants».

«La musique est un aspect essentiel de l’identité nationale du Canada, et elle joue un rôle important dans l’économie», a tenu à mentionner la vice-présidente principale de Music Canada, Amy Terrill.