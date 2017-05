Départ d’année en lion pour Desjardins Sécurité financière

La filiale de Desjardins spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite a bien entrepris l’année avec une augmentation des profits de 34,5 % au premier trimestre par rapport à la même époque l’an dernier.

Desjardins Sécurité financière a enregistré des résultats nets de 133,3 millions $ comparativement à 99,1 millions $ pour le premier trimestre de 2016.

«Nous entamons l'année avec une solide croissance du résultat net et des ventes d'assurance, et ce, en plus de franchir pour la première fois le seuil des 100 milliards d'actif sous gestion et sous administration», a mentionné Gregory Chrispin, président et chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière, par communiqué, mercredi.

«Il s'agit de résultats qui nous permettent de constater la vitalité des ventes dans plusieurs secteurs et de miser sur le dynamisme de toutes nos équipes dans les mois à venir», a-t-il ajouté.

Les ventes d'assurance ont bondi de 26,3 % pour les trois premiers mois de l’année par rapport au premier trimestre de l’an dernier pour atteindre 177,8 millions.

Les primes brutes d'assurance ont également franchi la barre du milliard de dollars (1,024 milliard $), avec une augmentation de 44,2 millions $ (4,5 %) par rapport à la période correspondante en 2016.