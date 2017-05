Deux présumés fraudeurs appréhendés à Montréal

Deux Montréalais ont été appréhendés mercredi par le Service des enquêtes sur l’intégrité de l’économie (SEIE) de la Sûreté du Québec (SQ) relativement à une série de fraudes totalisant 1,7 million $.

Celles-ci auraient été perpétrées depuis 2008 tant au Canada, aux États-Unis, au Mexique qu’en Europe.

David Voltaire, 35 ans, et Gardy Chenet Pierre, 38 ans, de Montréal, devaient comparaître mercredi après-midi au Centre de services judiciaires Gouin. Selon la SQ, les deux hommes devront notamment répondre à des accusations de fraudes, de possession et d’utilisation de numéros de cartes de crédit obtenus frauduleusement, de vols d’identité et de recels.

La SQ a indiqué par communiqué que les fraudeurs présumés auraient eu recours à de fausses identités ou à de faux noms pour acheter ou louer différents biens de consommation, notamment des voyages et des résidences de luxe.

«Ils étaient en mesure de créer un sentiment de confiance avec les victimes et parvenaient ainsi à obtenir les différents produits et services sous une fausse adresse ou via un faux site internet», a précisé la police.