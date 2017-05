Deux résidences seront expropriées à L'Ancienne-Lorette, en banlieue de Québec, dans le cadre d’importants travaux de réaménagement touchant à la rivière Lorette.

La Ville dit vouloir construire à leur hauteur un bassin de déversement pour prévenir les inondations. Les résidents concernés ont reçu en mars un avis de rachat de la Ville puis, récemment, la visite d'un évaluateur foncier.

Jean Trottier et sa femme Jocelyne Lakes, deux sexagénaires, ne veulent pas quitter la maison qu'ils habitent depuis 30 ans. Ils y ont investi plus de 100 000 $ en rénovations et ils ont prévu y finir leurs jours. Impuissants, ils demandent à la Ville d'exproprier deux commerces situés de l'autre côté de la rivière au lieu de les viser eux.

Les travaux devraient débuter en août 2018.