FBI: un chef républicain demande «les faits»

Le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a tenté mercredi de temporiser face à la montée des accusations d'entrave à la justice portées contre Donald Trump.

«Nous avons besoin des faits», a-t-il déclaré après une réunion hebdomadaire de groupe près du Capitole. «Il est évident que certaines personnes essaient de nuire au président. Mais nous avons une obligation d'accomplir notre mission de contrôle, quel que soit le parti au pouvoir à la Maison-Blanche».

«Et cela signifie, avant de se précipiter dans un jugement, que nous devons obtenir toutes les informations pertinentes», a-t-il déclaré, en s'en remettant aux commissions du Congrès qui enquêtent sur la tentaculaire affaire des ingérences russes dans la campagne électorale américaine de 2016.

La majorité des élus républicains étaient sur la même ligne, refusant de condamner immédiatement Donald Trump après qu'il a été accusé d'avoir demandé en février à James Comey, alors directeur du FBI, de classer une enquête sur Michael Flynn, son éphémère conseiller à la sécurité nationale empêtré dans l'affaire russe.

Ces accusations sont fondées sur des notes écrites alors par M. Comey, et lues par des proches du grand policier au New York Times et d'autres médias.

La Maison-Blanche a démenti toute tentative d'entrave à la justice.

Mais le malaise monte et les parlementaires républicains, comme leurs collègues de l'opposition démocrate, réclament ouvertement la venue de James Comey devant le Congrès, pour une audition publique. Ils demandent la production des notes de M. Comey pour prouver ses dires.

«J'espère que le directeur Comey viendra parler au Congrès, sous serment», a dit le représentant Tom Cole. «S'il a des accusations à faire, qu'il les fasse».