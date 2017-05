Jusqu’à 34 degrés avec le facteur humidex!

Recherchés depuis des semaines au Québec, le soleil et la chaleur seront de retour dans le sud-ouest de la province mercredi, alors que le mercure frôlera les 30 degrés Celsius.

À Montréal, l’été devrait se pointer le bout du nez en après-midi grâce à une température qui devrait atteindre les 27 degrés Celcius et les 32 degrés avec le facteur humidex, juste à temps pour le 375e anniversaire de Montréal.

Du côté de Gatineau, le mercure devrait même atteindre les 29 degrés et 34 degrés en incluant l’indice humidex. La moyenne saisonnière pour ces deux villes est plutôt de 20 degrés, selon Environnement Canada.

Une dépression de passage sur la province et laissant tomber des averses dans le centre de la province et sur la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit se dissiper en matinée, pour laisser place au soleil sur ces régions au cours de la journée. Le mercure y sera toutefois plus près des valeurs saisonnières, avec un maximum de 19 degrés pour Québec et de 17 degrés pour Saguenay.

L’est de la province aura aussi droit à une journée ensoleillée, mais les températures se maintiendront là aussi dans les moyennes saisonnières, avec notamment 11 degrés attendus à Sept-Îles et 16 degrés à Gaspé.