Justin Trudeau, un «fier Montréalais»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le maire Denis Coderre et les Premiers ministres du Québec et du Canada ont marché de l’hôtel-de-ville à la Basilique Notre-Dame pour assister à une Messe patrimoniale, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal, à Montréal le mercredi, 17 mai 2017. Sur la photo: Sophie Grégoire, Justin Trudeau et Denis Coderre sont accueillis à la Basilique Notre-Dame. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI