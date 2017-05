La taupe Chelsea Manning est sortie de prison

Chelsea Manning est entrée en prison en tant qu'homme, alors prénommée Bradley, est sortie au cours de la nuit de mardi à mercredi en tant que femme, sept ans après avoir révélé, par WikiLeaks, les bavures militaires américaines. Mais la soldate n'en a pas tout à fait fini avec l'armée.

L'ancienne taupe de WikiLeaks, qui avait fait fuiter plus de 700 000 documents confidentiels ayant trait aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, dont plus de 250 000 câbles diplomatiques qui avaient plongé les États-Unis dans l'embarras, a quitté le pénitencier militaire de Fort Leavenworth, aux confins du Kansas et du Missouri.

La détenue transsexuelle, condamnée en cour martiale à 35 ans de réclusion pour cette gigantesque fuite de données classées secret défense, est sortie après seulement quelques années derrières les barreaux à la faveur d'une peine commuée par l'ancien président Barack Obama (2009-2017), juste avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche.

