La victime d'un maire coupable d'agression lance un cri du coeur

Caroline Lamarre, victime d'agression sexuelle, lance un cri du coeur au gouvernement pour qu'il destitue son agresseur, le maire de Baie-Trinité, Denis Lejeune.

«On me parle de ma vie, mais je n'en ai plus de vie! Est-ce que quelqu'un va me la redonner? Est-ce que quelqu'un est assez fort pour le tasser? Là moi je demande au gouvernement Couillard de le destituer. Parce que moi pis ma famille, on est impuissant» a soutenu Caroline Lamarre, la voix nouée par l'émotion.

La dame originaire de la Côte-Nord était de passage à Québec pour dénoncer la situation, soutenue par le Syndicat canadien de la fonction publique.

Denis Lejeune a été condamné en 2015 pour agression sexuelle envers la dame, mère de cinq enfants et alors secrétaire de la municipalité.

Comme il n'avait pas purgé de peine de prison, il pouvait conserver son poste de maire. L’affaire Lejeune a mené à une modification de la législation qui empêche dorénavant un élu avec un dossier criminel de siéger.

Or, Denis Lejeune a tenté d’amener son dossier en appel, ce qui a eu pour effet de reporter sa destitution. Pour l'instant, il demeure en place jusqu'au 7 août.

Lourdes conséquences

Caroline Lamarre affirme vivre un véritable cauchemar depuis qu'elle a dénoncé son agresseur.

Incapable de se retrouver un emploi dans la petite municipalité de 400 âmes, elle affirme que ses enfants souffrent d'intimidation et que la sécurité de sa famille est menacée.