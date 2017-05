Le célèbre T-Rex champion toute catégorie du broyage d'os

Le célèbre Tyrannosaurus Rex a été désigné champion toute catégorie du broyage d'os par une étude publiée mercredi dans la revue Nature Scientific Reports, un titre à la hauteur de sa sinistre réputation.

«Grâce à la force incroyable, de près de 3 600 kg, de sa mâchoire et une pression exercé par ses dents atteignant les 30 tonnes/cm2, le T. Rex pouvait entamer, perforer et casser des os», explique à l'AFP Paul Gignac de l'Université Oklahoma City aux Etats-Unis et coauteur de l'étude.

Avec ses petits bras et sa grosse tête, le Tyrannosaurus rex, l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps, rendu célèbre par le film «Jurassic Park», ne cesse de nous impressionner par ses terribles performances.

Pour en savoir plus sur l'incroyable force de sa mâchoire très «dentée», Paul Gignac et Gregory Erickson de l'Université d'État de Floride ont modélisé sa mâchoire à partir des caractéristiques musculaires de celles de groupes étroitement liés à l'animal préhistorique : les crocodiles, les alligators et les oiseaux.

Les chercheurs ont évalué à 3 600 kg la force de la mâchoire de l'animal, soit deux fois plus que celle des grands crocodiles, pourtant détenteurs de la mâchoire la plus puissante du monde du vivant.

Mais la force n'est pas le seul atout du T.Rex. Pour broyer des os, un animal doit également disposer des bons outils, c'est-à-dire des bonnes dents capables, par leur forme et leur disposition, d'amplifier la pression de la mâchoire.

«Certes, le T.Rex est capable de broyer des os car il est très gros mais surtout parce qu'il est doté de dents aux caractéristiques adéquates : des dents, incroyablement grandes, coniques et fortement enracinées, qu'il remplace tous les deux ans», explique Paul Gignac.

Selon les simulations, le T.Rex était capable d'exercer, avec ses dents, une force de plus de 30 tonnes par cm2, largement suffisante pour pulvériser des os.

«Les prédateurs capables de croquer les os peuvent avoir accès à une nourriture très riche sans prendre de risques supplémentaires : les minéraux qui composent les os ainsi que la moelle, grasse, qu'ils contiennent», explique le chercheur. «Les broyeurs d'os peuvent survivre en période de vaches maigres en exploitant plus pleinement les nutriments des carcasses», ajoute-t-il.

Selon les chercheurs, le Tyrannosaurus rex est le seul reptile capable de broyer des os, une compétence que l'on ne connaissait que chez certains mammifères comme les hyènes tachetées et les loups gris.