Le PQ évoque déjà la possibilité de reprendre Gaétan Lelièvre

Si les fautes du député et ex-ministre Gaétan Lelièvre se limitent à avoir accepté des cadeaux de la firme Roche à l’époque où il était directeur général de la Ville de Gaspé en 2008 et 2009, le Parti québécois pourrait bien le reprendre en ses rangs, a laissé entendre mercredi Jean-François Lisée.

«À partir du moment où il admet son erreur, présente ses excuses, il y a une sanction. S’il n’y a pas d’autres suites, on va évoquer la possibilité de son retour. Quand ? Je ne sais pas», a affirmé Jean-François Lisée en point de presse, mercredi matin.

Le chef du Parti québécois s’en remet aux autorités compétentes - qu’elles soient policières, éthiques ou déontologiques - pour juger de la pertinence de fouiller davantage les informations révélées par Notre bureau d’enquête, mardi.

«Ça ne dépend pas de nous. On va voir dans les mois qui viennent s’il y a ou non des enquêtes et on prendra des décisions en fonction de ces éléments-là, a poursuivi M. Lisée. S’il y a une institution qui pense qu’elle doit faire enquête, qu’elle le fasse.»

Advenant de nouvelles informations dans cette affaire, le Parti québécois pourrait attendre la fin de l’enquête avant de se prononcer sur un éventuel retour de M. Lelièvre. Sans quoi l’exclusion temporaire pourrait constituer la sanction «grave» pour les fautes admises, a soutenu M. Lisée, visiblement ouvert à passer l’éponge sur cette affaire.

«On verra, a-t-il signifié. Ça ne veut pas dire qu’on n’apprécie pas son travail de député, son travail pour les gens de Gaspésie, son dévouement.»

Deux versions

Gaétan Lelièvre a présenté des excuses, mardi, pour avoir accepté «certains avantages offerts» par la firme Roche. Le député a précisé que les enquêteurs de la commission Charbonneau, et «probablement» ceux de l’UPAC, connaissaient les gestes qui lui sont reprochés.

M. Lelièvre, qui assurait dans un affidavit assermenté envoyé à la commission Charbonneau en 2015 n’avoir jamais reçu de «gratification, récompense, avantage» en retour de contrats accordés à Roche, ne fait face à aucune accusation.

Or, les courriels obtenus par le Journal démontrent que M. Lelièvre aurait lui-même quémandé certaines faveurs. «Les courriels que vous avez disent : Il a demandé. Lui, sa version des faits, est autre. Si un enquêteur voulait faire enquête, il pourrait confronter les deux versions», a répondu M. Lisée, refusant de se prononcer sur la version qu’il privilégie.