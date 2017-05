Marchés: Wall Street et Toronto affichent des nettes baisses

Les marchés boursiers nord-américains étaient en nette baisse mercredi, souffrant de la multiplication des polémiques touchant la Maison-Blanche.

À un peu plus d’une heure de la fermeture des places boursières, le Dow Jones reculait de plus de 330 points, soit 1,6%, l’indice S&P 500 perdait 38 points (1,61%) et la chute était encore plus accentuée pour le Nasdaq avec 138 points de perte (2,25%).

L’indice S&P TSX de la Bourse de Toronto suivait la même tendance avec un recul de près de 250 points (1,6%).

Mardi, la Bourse de New York avait stagné, mais mercredi, les indices se montraient perméables au climat politique.

«Cette mauvaise disposition est vue comme la conséquence de la tension politique découlant d'un article du New York Times indiquant que le président Trump a dit en février à (l'ancien) directeur du FBI Comey qu'il espérait que le FBI abandonnerait l'enquête sur l'ancien conseiller national à la sécurité Michael Flynn», a mis en avant Patrick O'Hare de Briefing dans une note.

Cette nouvelle révélation autour du limogeage du directeur du FBI par Donald Trump a érodé l'image de ce dernier aux yeux des investisseurs et a fait douter de sa capacité d'action.

«Les troubles politiques exacerbés provoquent une flambée des inquiétudes sur le calendrier et la possibilité d'une mise en oeuvre des politiques promises par le président Trump», ont détaillé les courtiers de Charles Schwab dans une note.

La promesse d'une réforme fiscale avait largement contribué au bond de la Bourse de New York à la suite de l'élection de Donald Trump début novembre.

À l'inverse, le marché obligataire - traditionnel refuge durant les périodes d'incertitude - progressait nettement.