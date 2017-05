Ordre de Montréal: 17 personnalités émérites honorées

L’Ordre de Montréal, plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal, a été remis mercredi à 17 personnalités émérites alors que la métropole s'engageait dans les célébrations marquant son 375e anniversaire de fondation.

La cérémonie était présentée à l’hôtel de ville.

«Comme maire et citoyen, je suis fier de participer à la première remise officielle de l’Ordre de Montréal. Aujourd’hui, nous honorons des citoyens et citoyennes qui se dévouent pour le bien commun et le développement social et économique de notre ville. Ils sont issus de secteurs d’activité bien distincts, et participent, chacun à leur manière et de façon remarquable, à dynamiser notre métropole et à la faire rayonner ici et à l’international. En remettant la médaille de l’Ordre de Montréal à ces 17 personnalités émérites, nous leur redonnons un peu de ce qu’ils ont si généreusement donné à Montréal», a dit Denis Coderre.

Voici la liste des lauréats:

Commandeur-commandeure

Alanis Obomsawin

Jacqueline Desmarais

Sheila Kussner

Officier-officière

Dany Laferrière

Yannick Nézet-Séguin

Françoise Sullivan

Dinu Bumbaru

Karel Velan

Jean Davignon

Chevalier-chevalière

Manon Barbeau

Michel de la Chenelière

Michelle Dawson

Ashok Vijh

Joanne Burgess

Yvan Allaire

France Labelle

Pierre Côté

De «Grands Montréalais» aussi honorés

La médaille de commandeur de l’Ordre de Montréal a par ailleurs été décernée à certains membres de l’Académie des Grands Montréalais qui n’avaient pas pu assister en décembre dernier à la cérémonie de transition vers l’Ordre de Montréal. Ainsi, Denys Arcand (2010), Aldo Bensadoun (2011), André Caillé (2002), Yvon Deschamps (2010), Paul Gérin-Lajoie (2007), Oliver Jones (2014), Alexander Kennedy Paterson (1998), Bartha Maria Knoppers (2014), Robert Lacroix (2002), Margaret Lock (2005), Dominique Michel (2002), Eugene N. Riesman (1993), Denise Robert (2008) - elle était représentée par Denys Arcand -, Alvin Cramer Segal (2014) et Michel Tremblay (1978) ont été salués pour leur parcours, mercredi, durant le même événement.