Plus d’avertissements que de constats d’infraction

Près de six mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur le tabac, des données du Ministère de la Santé et des Services sociaux permettent de constater que les inspecteurs ont remis davantage d’avertissements que de constats d’infraction aux fumeurs récalcitrants.

Depuis le 26 novembre dernier, il est interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres «de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre» d’un édifice public. Entre cette date et le 15 mars dernier, les 28 inspecteurs qui sillonnent la province ont effectué 650 vérifications au cours desquelles ils ont remis 352 avis écrits et 130 constats d’infraction.

Quant à la mesure qui interdit de fumer sur une terrasse entrée en vigueur en mai 2016, elle a donné lieu à 1469 avis écrits et 352 constats d’infraction entre le 26 mai et le 15 mars dernier.

«La fumée secondaire comporte 7000 produits chimiques, dont 70 sont cancérigènes et on sait que ces produits sont aussi très nocifs sur les terrasses. On peut penser que, lors de la première année, le Ministère a cru bon d’aviser la population et de faire surtout de la sensibilisation. Cependant, en cas de récidive, on pense qu’il devrait y avoir des amendes», a réagi Claire Harvey du Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Les amendes pour non-conformité à la Loi sur le tabac varient entre 250$ et 750$ pour une première infraction et peuvent atteindre 1500$ en cas de récidive.