Près de 32 millions d'Américains s'adonnent à des beuveries

Près de 32 millions d'adultes aux États-Unis ont consommé un nombre de verres d'alcool considéré comme très excessif au moins à une occasion dans les douze derniers mois, selon une enquête des Instituts nationaux de la santé (NIH) mercredi.

«Cette importante étude révèle qu'une grande partie des adultes aux États-Unis consomment de très grandes quantités d'alcool occasionnellement et met en lumière les dangers liés à de telles beuveries», a souligné George Kooble, directeur de l'Institut national d'abus d'alcool et de l'alcoolisme (NIAAA).

«Parmi les près de 90 000 Américains qui meurent chaque année à cause de l'alcool, plus de la moitié (soit 50 000) décèdent de blessures accidentelles ou de surdoses résultant d'une alcoolémie très élevée», précise-t-il.

Les auteurs de cette étude, parue dans l'American Journal of Preventive Medicine, définissent une beuverie comme la consommation occasionnelle de quatre verres et plus pour les femmes, et de cinq verres et davantage chez les hommes.

De telles quantités de boissons alcoolisées se traduisent par un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,8 gramme par décilitre, la limite légale pour conduire aux États-Unis.

Mais selon ces travaux, un grand nombre d'Américains dépassent largement les quatre ou cinq consommations d'alcool par occasion lors de beuveries extrêmes, indiquant que ce phénomène ne concerne pas seulement les jeunes étudiants.

Les chercheurs ont établi trois niveaux de beuveries, qui sont pour les femmes respectivement de quatre à sept verres, de huit à onze verres, et plus de douze verres. Pour les hommes, le premier niveau va de sept à onze consommations, le deuxième de dix à quatorze verres, et le troisième quinze et plus.

Pour la période de l'étude, 2012-2013, qui a porté sur 36 000 adultes, 39% des hommes et 27% des femmes ont fait part d'au moins une occasion au cours des douze derniers mois d'une beuverie de niveau 1.

Les chercheurs ont aussi déterminé que 11% des hommes se sont livrés à une beuverie de niveau 2 au moins une fois pendant cette période, et 7% ont avoué une débauche d'alcool extrême avec plus de quinze verres.

Les femmes sont plus raisonnables avec seulement 5% ayant signalé au moins une beuverie de niveau 2, et 3% de niveau 3.

Par rapport aux Américains ne se livrant pas à ces excès alcooliques, ceux qui ont bu excessivement ont vu leur risque de se retrouver aux urgences multiplié par 13 pour le niveau 1 de beuverie, et par 93 pour le niveau trois.

Les résultats de cette étude indiquent également une nette augmentation du nombre d'adultes aux États-Unis se livrant à ces excès d'alcool par rapport à la décennie précédente.

Les chercheurs ont constaté que ces beuveries étaient beaucoup plus courantes chez les participants de l'étude utilisant d'autres drogues, une combinaison dangereuse qui accroît le risque de surdose et de mortalité.