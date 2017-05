Présentation de la vidéo d'interrogatoire de Toby Carrier

La vidéo de l’interrogatoire de Toby Carrier a été présentée au jury, mercredi, au palais de justice de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, où l’homme est accusé du meurtre de son frère Ismaël et de tentative de meurtre sur ses parents.

Dans cet enregistrement d’un peu plus de trois heures, on peut entendre Toby Carrier avouer ses crimes, 11 heures après les tristes événements.

L’accusé décrit avec beaucoup de détails comment il a tué son frère Ismaël et tenté d'assassiner sa mère et son père. Il avait prévu son plan le matin même, selon ses dires.

Dans la vidéo, l’accusé affirme qu’il rêve de tuer sa famille depuis qu’il est âgé de 12 ans. Sa famille était sévère, son père l’aurait frappé à plusieurs reprises dans son enfance, dit-il. Il a même séjourné dans une famille d’accueil pendant une courte période de temps.

Toby Carrier avoue lors de son interrogatoire qu’il n’avait plus le goût de vivre depuis l’âge de 15 ans. Quand l'enquêteur lui demande de s'exprimer sur ses crimes, l'accusé répond: «Je me trouve un peu fou. Faut pas être sain d'esprit pour faire ça, mais je dois admettre que ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé de ma rage. J'ai été déçu de ne pas tuer mes parents, parce qu'entre mon frère et mes parents, c'est bien plus mes parents que je détestais.»

Toby Carrier précise qu’il avoue ses crimes en échange d’un moyen pour mettre fin à ses jours par les policiers.

Le procès reprendra mardi prochain. Le Matanais de 27 ans est accusé du meurtre de son frère Ismaël et de tentative de meurtre contre ses parents, des gestes survenus le 31 mars 2009 à Matane, au Bas-Saint-Laurent.