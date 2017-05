Québecor fait don de 2,5 M $ à la Fondation Charles-Bruneau

Québecor continue son association avec la Fondation Charles-Bruneau en lui offrant un don de 2,5 millions $.

«Avec ce don, Québecor se place parmi les cinq plus grands donateurs de la Fondation Charles-Bruneau à vie, a souligné le chef d’antenne de TVA, Pierre Bruneau, ému par le geste.

«C’est vous dire que c’est extrêmement important. Ça nous permet de donner un peu plus d’espoir aux enfants.»

L’annonce a été effectuée mercredi par Pierre Karl Péladeau, en présence d’une centaine de cadres de Québecor. Pour le président et chef de la direction de l’entreprise, ce don s’inscrit parfaitement dans la mission amorcée il y a bon nombre d’années par Québecor.

«Il y a une contribution significative depuis des décennies (dans la Fondation Charles-Bruneau)», a-t-il souligné.

«C’est certainement, a-t-il ajouté, avec l’inspiration de mon père que nous l’avons poursuivi. Il y a une attention toute particulière pour Pierre (Bruneau). Il est un messager extraordinaire de la mission caritative des entreprises. Tout le monde le connaît et son implication est tellement forte.»

La raison d’être de la Fondation Charles-Bruneau revêt un caractère particulier pour Pierre Karl Péladeau.

«Il y a certainement des causes qui nous touchent davantage, parce que nous avons le bénéfice d’avoir des enfants. Nous n’allons pas limiter notre mission à celle de Pierre, mais il nous apparaissait grandement important d’y contribuer aussi précieusement.»

Élan de solidarité

Pour Pierre Bruneau, cet élan de générosité prouve une fois de plus qu’à plusieurs, il est possible d’atteindre de grands objectifs.

«L’engagement, la solidarité, le monde qui est autour de toi, c’est essentiel quand tu travailles. Tout seul, tu n’es pas capable de faire grand-chose. J’ai appris comme ça dans ma vie.»

«C’est sûr qu’on est dans une société où on attend énormément des gouvernements et, là, on se rend compte qu’il y a un engagement social essentiel de la part des entreprises. C’est un bel exemple pour toutes les entreprises.»

Deux nouveaux projets de la Fondation Charles-Bruneau sont actuellement mis en oeuvre. Un est destiné au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine alors que l’autre est en construction à Québec.