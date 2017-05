Taylor Swift voit quelqu’un en secret depuis des mois

Taylor Swift a pris une longue pause après avoir terminé son 1989 World Tour en décembre 2015, mais il semblerait qu'elle ait été occupée par des questions de cœur pendant son break.

Elle serait en effet en couple depuis des mois avec l’acteur britannique Joe Alwyn. «Ce n'est pas une nouvelle fausse alerte ou une relation secrète, déclare une source au journal The Sun. Les seules personnes pour qui cela a été un secret sont les médias parce que les amis les plus proches de Taylor, Joe et leurs familles savaient qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs mois.»

Les précédentes relations de la chanteuse de Bad Blood avec les Britanniques Harry Styles, Calvin Harris et Tom Hiddleston ont toutes tourné au vinaigre, et les sources affirment qu'elle tient à garder secrète sa relation avec l'étoile montante Joe Alwyn dans le but d'éviter un nouveau cirque médiatique.

«Après sa tournée de 1989 et toute l'attention qu’elle a reçue, elle a appris qu'elle devait être plus protectrice envers sa vie personnelle. Joe Alwyn et elle ont décidé au début de garder leur vie privée secrète», ajoute la source, en notant : «après ce qui s'est passé avec Tom Hiddleston, ils étaient déterminés à garder le silence».

Le plan semble fonctionner : la relation entre Taylor Swift, 27 ans, et son chéri de 26 ans semble se renforcer de jour en jour. «Taylor et Joe, c’est du solide, ajoute la source. C'est une relation très sérieuse.»

Taylor Swift a vécu un cauchemar l'année dernière après avoir quitté le DJ Calvin Harris. Le couple avait confirmé sa rupture et s'était ensuite engagé dans une querelle publique après que Taylor Swift a révélé qu'elle avait écrit une partie de «This Is What You Came For», le single du DJ avec Rihanna. Au cours de cette dispute, elle était en couple avec Tom Hiddleston et avait suivi la vedette en Australie, où il filmait le nouveau film Thor. Leur aventure avait pris fin en août.