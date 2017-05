Trump a-t-il commis une entrave à la justice?

L'étau politique se resserre autour de Donald Trump, qui a accusé aujourd’hui les médias de le traiter injustement.

La question qui plane au-dessus du Bureau ovale: le président a-t-il commis une entrave à la justice en demandant à l’ex-directeur du FBI, James Comey, de cesser d’enquêter sur son conseiller Michael Flynn?

Le chroniqueur politique Luc Lavoie croit instinctivement que oui, ce qui constitue un crime, a-t-il souligné à l’émission «La Joute», à LCN.

Mais il observe que pour certains analystes politiques aux États-Unis, il ne fait pas de doute que le locataire de la Maison-Blanche se retrouve en «territoire de destitution». Pour d’autres, cependant, M. Trump peut encore éviter de subir cette procédure exceptionnelle s’il est en mesure de justifier autrement pourquoi il a congédié le patron du FBI.

Or, le problème avec l’entrave à la justice, rappelle le coanalyste de «La Joute» Bernard Drainville, c’est la nécessité de prouver l’intention criminelle, ce qui est difficile à établir hors de tout doute.

«Tant et aussi longtemps que les républicains vont être majoritaires dans les deux Chambres, c’est sûr que c’est plus compliqué. On vient peut-être de s’embarquer dans un processus qui risque d’être assez long», note-t-il.

«En même temps, ce qui est remarquable en ce moment à Washington, c’est qu’il y a très peu de républicains qui se portent à la défense de leur président. Il y a bien (Paul) Ryan, le président de la Chambre des représentants, qui l’a fait un peu aujourd’hui», poursuit l’ancien député péquiste.

Les élus attendent le témoignage de James Comey – deux comités du Sénat en ont fait la demande –, qui s'annonce comme déterminant pour l'avenir de la présidence Trump.

Une poignée d’entre eux sont désormais favorables, avec des démocrates, à la création d'une commission d'enquête indépendante sur tous les aspects de l'affaire russe.

L'un d'eux est le sénateur John McCain. Ce dernier a mentionné que la situation actuelle est alimentée chaque jour par de nouveaux éléments et qu’elle commençait à ressembler au scandale du Watergate, du moins en termes d’importance.

«Un scandale par jour»

Est-ce que le 45e président des États-Unis pourra s’en tirer encore longtemps? «Au rythme où vont les choses, c’est presque un scandale par jour, ils (les représentants républicains) vont laisser aller un peu les choses, puis quand ça va devenir vraiment évident que s’ils ne bougent pas, ils vont se faire battre à l’élection de mi-mandat en 2018, et bien là, je pense que ça va être la fin de Trump», soutient Luc Lavoie.

«Vous avez un jeu politique, précise Bernard Drainville, plusieurs comités avec plein de sénateurs et de représentants. Il va y avoir des chassés-croisés là-dedans. On ne s’ennuiera pas avec la politique américaine au cours des prochains mois.»

L’animateur de «La Joute», Paul Larocque, fait remarquer que la tête de Donald Trump semble être mise à prix dans certains milieux.

Une piste que Luc Lavoie juge tout à fait crédible: «Ça m’apparaît qu’il y a même quelque chose de concerté impliquant probablement le FBI, la CIA et la NSA, tout l’appareil d’État de sécurité... Alors ça tombe partout, (Trump) distribue les bonbons et on dirait qu’il y a quelqu’un au centre qui "call les shots". Ils veulent sa peau.»

Même Vladimir Poutine met sa touche personnelle en proposant son aide à l’administration Trump. Concrètement, le président russe a proposé au Congrès de fournir la retranscription russe du rendez-vous de la semaine dernière au Bureau ovale pour prouver que rien de secret n'avait été divulgué par le président américain.

Une autre tuile s’est abattue sur l’équipe Trump, aujourd’hui sur le front économique, alors que les marchés boursiers ont plongé devant les turbulences à la Maison-Blanche. «Dès lors que l’expression "impeachment" (destitution) a commencé à faire partie du vocabulaire de gens crédibles et importants, relève Luc Lavoie, le marché en a tenu compte. Ça risque de brasser...»

