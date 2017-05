Un référendum décidera de l’avenir du projet de cimetière musulman

C’est finalement un référendum qui déterminera si la municipalité de Saint-Apollinaire, dans Chaudière-Appalaches, accueillera oui ou non un cimetière musulman sur son territoire après que 22 citoyens eut signé mercredi le registre demandant la consultation publique.

La procédure de signature du registre était obligatoire avant d’en arriver au référendum qui se tiendra finalement le 16 juillet prochain. Au total, 62 citoyens propriétaires de terrains situés à proximité de l’endroit identifié pour l’implantation du cimetière musulman étaient habilités à signer le registre mercredi, et 17 devaient le faire pour forcer la tenue de la consultation.

«À partir de maintenant, ça va prendre 50 % plus un pour aller de l’avant ou non lors du référendum», a expliqué le maire de la municipalité, Bernard Ouellet. Ce dernier, qui avait donné son appui au projet dès le départ, n’entend pas changer son fusil d’épaule malgré les démarches entreprises par certains citoyens.

«Ce sera aux deux parties (Harmonia et le Centre culturel islamique de Québec) de faire sortir le oui. Ni moi ni les conseillers ne ferons de mobilisation d’ici au vote, mais nous réitérons notre appui», a affirmé le maire.

Présents toute la journée

Le Comité de l’Alternative citoyenne, qui regroupe des opposants au projet, était bien visible aux abords de l’hôtel de ville mercredi lors de la signature du registre, qui s’est déroulée de 9 h à 19 h. Installés avec leurs chaises et munis de la liste des citoyens ayant le droit de se prononcer, ils suivaient la situation de près. Même si eux-mêmes ne pouvaient pas signer.

«Présentement, on est ici pour faire respecter la démocratie, a indiqué leur porte-parole, Sunny Létourneau. On veut permettre aux gens de pouvoir voter et faire valoir leurs droits. Les gens vivent beaucoup de frustrations parce que beaucoup d’informations ont changé en cours de route sur ce dossier-là.»

Les opposants entendent bien poursuivre leurs démarches d’ici au référendum pour renseigner les citoyens sur le projet «puisque ce sera seulement un petit groupe qui décidera pour 6000 personnes» a dit Mme Létourneau.

Un projet qui fait jaser

Annoncé à la fin du mois de février après la médiatisation d’une promesse d’achat pour un terrain entre l’entreprise Harmonia et le Centre culturel islamique de Québec, le projet de cimetière a fait beaucoup de vagues depuis.

Les opposants au projet critiquent notamment l’administration municipale de ne pas s’opposer à un projet «qui ne rapportera rien aux gens d’ici».

De son côté, le maire Ouellet estime que la venue du cimetière «est une "business" comme une autre qui pourrait profiter à moyen terme à des entreprises d’ici».