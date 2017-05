Un vraquier entre en collision avec une barrière de retenue à Beauharnois

Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont été dépêchés à Montréal pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la collision, mercredi matin, entre un vraquier et une barrière de retenue au quai numéro 3 de la Voie maritime du Saint-Laurent, à Beauharnois, en Montérégie.

Le BST a été avisé de l'incident vers 11 h, mercredi, alors qu'il est survenu peu après 8 h.

La porte-parole du BST, Julie Leroux, n’était pas en mesure de donner plus de détails en milieu de soirée, mercredi, attendant un retour d’appel des deux enquêteurs envoyés sur place pour déterminer ce qui a pu se produire. Elle ne connaissait pas l’entendue des dommages et ne savait pas si des personnes ont été blessées. Mme Leroux n'était pas non plus au courant si la circulation a été perturbée sur la Voie maritime du Saint-Laurent.