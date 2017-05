Une soirée de fête qui tourne au cauchemar

La soirée festive d’une maquilleuse de vedettes américaines s’est transformée en cauchemar quand elle a été traînée dans un cabanon de l’est de Montréal pour y être assassinée, a relaté la Couronne au début du procès de l’accusé.

«Le corps de Pina Rizzi a été retrouvé deux jours plus tard, par hasard, elle avait son pantalon noué autour du cou, elle avait subi de multiples blessures, elle était enroulée dans un tapis et quelqu’un avait tenté d’y mettre le feu», a expliqué au jury Me Catherine Perreault de la poursuite.

Assis dans le box des accusés, Jean-Philippe Tremblay est resté impassible alors que la Couronne résumait la preuve qu’elle comptait présenter contre le meurtrier allégué de 28 ans. Juste avant, il a plaidé non coupable de meurtre au premier degré.

Soir de fête

La mort de la femme de 47 ans remonte au 2 août 2009. Mme Rizzi, qui a travaillé dans le milieu du cinéma et de la mode tant à New York qu’à Los Angeles, venait de s’installer à Montréal. Elle était maquilleuse et aussi styliste.

Ce jour-là, la victime avait passé la journée avec une amie de longue date, a relaté Me Perreault. Le soir, les deux amies étaient allées voir un spectacle au centre-ville pour se rendre ensuite dans un club.

«Mme Rizzi était d’humeur à fêter alors après, elle a dit à son amie qu’elle allait dans un after-hour, a expliqué la Couronne. C’est la dernière fois qu’elle a été vue vivante.»

Cauchemar

Selon la théorie de la poursuite, Mme Rizzi a alors croisé le chemin de l’accusé. Pour une raison que l’on ignore encore, les deux auraient marché sur la rue Notre-Dame est, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent près d’un cabanon, non loin de la cour d’un garage désaffecté.

«La rencontre fortuite s’est alors transformée en cauchemar, a expliqué Me Perreault. Elle a été assommée et traînée par l’accusé.»

Quelques jours plus tard, l’amie de Mme Rizzi était inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. C’est en se rendant au poste de police qu’elle a appris la tragédie qui s’était déroulée quelques heures après que les deux femmes se soient vues pour la dernière fois.

«Je ne voulais pas croire que c’était Pina, je ne pouvais pas le croire, c’était un cauchemar», a-t-elle témoigné ce mercredi, au palais de justice de Montréal.

Le procès devant jury et présidé par la juge Sophie Bourque est prévu pour durer environ un mois. Tremblay est représenté par Me Martin Latour.