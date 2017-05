15 ans pour avoir tenté de tuer une fillette avec une corde à danser

Le Montréalais qui avait tenté de tuer une fillette de 11 ans avec une corde à danser avant de la laisser pour morte dans une ruelle a écopé de 15 années de pénitencier, ce jeudi.

«Il s’agit d’un crime odieux, d’une agression brutale», n’a pas hésité à dire la juge Sylvie Kovacevich avant de condamner l’accusé, au palais de justice de Montréal.

L’homme de 45 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger l’identité de l’enfant, n’a pas semblé choqué de cette longue sentence, pour laquelle il lui reste neuf années à purger.

Le crime particulièrement sordide remonte à mai 2013, dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. À l’époque, l’accusé logeait chez la mère de la petite, et un soir, alors qu’il était seul avec elle, il l’avait étranglée avec une corde à danser.

«Je vais te tuer, mais je ne te ferais pas mal», avait-il dit à la victime, qui considérait alors son agresseur comme un membre de sa propre famille.

L’accusé a ensuite tiré la petite par les cheveux pour l’abandonner dans une ruelle. Heureusement, la petite avait survécu. L’accusé a été arrêté le soir même, et il est depuis détenu.

«Il s’agit d’un geste totalement gratuit», a commenté la magistrate, rappelant que la victime avait subi plusieurs séquelles du drame.

Séquelles

En plus d’une hospitalisation de six jours, la petite souffre d’insomnie en plus d’avoir des cicatrices lui rappelant cette journée tragique. Son retour à l’école s’est avéré difficile, et elle a dû consulter un psychologue.

Et comme elle a une peur bleue de recroiser un jour l’accusé, la victime et sa mère ont dû déménager.

La mère de l’enfant a, pour sa part, dû quitter son emploi afin de s’occuper de sa fille, car le père de l’enfant n’est pas au pays.

«La vie régulière est différente», avait confié la victime à la cour, lors des plaidoiries sur la peine.

Pour la juge, la sentence de 15 ans se justifie entre autres par l’âge de la victime, mais aussi par l’abus de confiance de l’accusé qui gardait occasionnellement la petite.

«Il était une personne de confiance, qui avait de l’autorité sur elle», a dit la magistrate.

Me Nadine Haviernick, qui pilotait le dossier avec Me Pierre-Olivier Bolduc, réclamait 17 années d’incarcération tandis que Me Sharon Sandiford de la défense suggérait plutôt neuf ou 10 années au pénitencier.

Comme l’accusé n’est pas citoyen canadien, il pourrait éventuellement faire face à une mesure de renvoi vers son Sri Lanka natal, où habitent sa femme et son enfant.