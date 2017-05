Chris Cornell, chanteur du groupe Soundgarden, est décédé

Chris Cornell, nom mythique de la scène rock des années 90 est décédé à l’âge de 52 ans, a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, son agent.

Les raisons de son décès sont encore inconnues. Son agent, qui s’est confié à CNN, a qualifié sa disparition de «soudaine et inattendue».

Le chanteur américain était encore sur scène mercredi soir à Détroit, et avait entrepris une tournée aux États-Unis au mois d’avril.

Un nom mythique de la scène rock

Chris Cornell avait commencé sa carrière à Seattle dans les années 80, en fondant le Soundgarden, qui totalise six albums. Le morceau le plus connu, Black Hole Sun, sorti en 1995, reste un incontournable. Le groupe se sépare en 1997 et c’est en 2001, que Chris Cornell rejoint Audioslave, créé par trois anciens membres de Rage Against The Machine, dont le morceau Like a Stone a été un succès.

En 2006, Chris Cornell avait signé la chanson du générique du premier James Bond avec Daniel Craig, You know my name.