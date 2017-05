Cinq activités à faire au PouzzaFest

En plus d’une programmation musicale de qualité, le PouzzaFest offre toutes sortes d’activités sportives, ludiques et gourmandes pour toute la famille. En voici cinq à ne pas manquer!

Pouzza Bambino

Les organisateurs du Pouzza ont pensé aux enfants, et offrent une matinée qui leur est consacrée! Danny Rebel, Planet Smashers & The Beatdown ainsi que Paul Cargnello y donneront des performances, et les petits punks auront droit à des tatouages temporaires, des jeux gonflables, des mascottes des Tortues Ninja, et plus encore!

Samedi 20 mai dès 10 h, sur le parterre du Quartier des SpectaclesPouzza

Laughs

Eh oui, le festival du punk recèle un pendant humoristique! Animée par Gabriel Frank Coury, cette soirée rassemblera des humoristes de tous les horizons, qui offriront du stand up en français et en anglais. Existe-t-il un humour punk? Vous le découvrirez bien assez vite!

Les 20 et 21 mai, au Théâtre Sainte-Catherine

Yoga gratuit en plein air

Le Pouzza pense à vous, et offrira une séance de yoga punk en plein air pour guérir votre probable lendemain de brosse. Emmenez vos tapis, ou non, et dégustez même un cocktail «cure hangover» à base de Kombucha Rise. Le tout, gratuitement!

Dimanche 21 mai à 12 h 30, au Parterre du Quartier des spectacles

Baron Grand Slam 2

Le Pouzza ramène pour une deuxième fois ce grand tournoi de baseball, où 12 équipes se disputeront le convoité Pouzza de Crystal. Hot dogs, invités-surprises et party seront au menu!

Les 20 et 21 mai, au Parc La Fontaine

Le déjeuner des Pros d’la grill

Quoi de mieux pour conclure ce week-end en beauté qu’un gros brunch? Les Pros de la Grille vous invitent à venir «hangover bruncher» avec eux ce dimanche, sur la belle grande terrasse des Foufs. À ne pas manquer!

Dimanche 21 mai à 11h, aux Foufounes électriques