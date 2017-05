Inondations: 1000 résidences inspectées à ce jour

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) a effectué plus de 1000 visites de domiciles qui ont été inondés, a fait savoir la Ville jeudi.

Selon le plus récent bilan, 60 résidences ont obtenu le code rouge, ce qui signifie que la réintégration de ses occupants n’est pas possible pour des questions de sécurité et de santé.

Quelque 500 résidences, catégorisées jaune, peuvent pour leur part être réintégrées, mais en respectant certaines règles de santé et de sécurité, selon la Ville, alors que 500 autres ont obtenu le feu vert pour une réintégration immédiate.

Des vérifications qui s’imposent

Parmi les devoirs qu’ont à remplir les résidents pour assurer leur sécurité, les autorités invitent notamment à s’assurer qu’il n’y a pas de moisissures dans leur demeure et à documenter tout dommage à l’aide de photographies et de notes. Ils doivent vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage et d’électricité, tester les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone ainsi que s’assurer de la qualité des aliments et de l’eau avant leur consommation.

Dans le cadre de toutes ces tâches, ils doivent porter des gants, des bottes de caoutchouc et même utiliser un masque anti-moisissures de type N95. Le SIM remet d’ailleurs gratuitement des gants et des masques aux résidents visités. Les gens peuvent aussi se les procurer dans les centres d’hébergement.

La Ville rappelle que l’eau ou les objets contaminés peuvent entre autres causer des gastroentérites et des irritations ou des infections de la peau, alors que les moisissures peuvent engendrer des problèmes respiratoires. Par ailleurs, les enfants ne devraient pas s’aventurer dans les lieux publics comme les espaces verts qui ont été touchés par les inondations.

La prochaine séance d’information publique, lors de laquelle il sera question du programme d’aide financière du gouvernement du Québec est prévue ce samedi, à 10 h, au YMCA d’Ahuntsic-Cartierville (11 885, boulevard Laurentien).