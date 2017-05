Lac-aux-Sables: des résidences inondées à cause d'un fossé

Le jeune Félix a 5 ans. Il est très heureux de pouvoir jouer dehors aujourd'hui parce que sa salle de jeux a dû être démolie. «Je ne peux plus jouer dans la cave, il y a eu trop de pluie», a-t-il dit jeudi, un peu découragé.

Dans sa salle de jeux, le plancher a déjà été arraché et les murs de préfini doivent subir le même sort cette semaine. Il y a quelques jours à peine, jusqu'à quatre pouces d'eau s'étaient accumulés dans le sous-sol.

«C'était incontrôlable, a dit sa mère, Nathalie Roy. L'eau entrait par les craques du plancher, malgré les pompes.»

Félix et sa mère n'habitent pas sur les rives d'une rivière ou d'un lac. Ils sont dans un rang agricole. C'est un fossé qui serait la source du problème. Le dénivelé du fossé est plus bas au centre, alors qu'il est plus élevé à l'Est et à l'Ouest, si bien que l'eau s'y est accumulée et est entrée dans les sous-sols des quatre maisons devant.

Le problème, c'est que les résidences sont situées à Sainte-Thècle alors que le fossé est à Lac-aux-Sables. Les citoyens ont l'impression que les deux municipalités se renvoient la balle, ce que nie le maire de Lac-aux-Sables. «Si on s'entend avec Sainte-Thècle, on va régler ça rapidement. On ne réglera pas pour cette année, mais on va régler pour la prochaine crise», a promis Jean-Claude Tessier, maire de Lac-aux-Sables.