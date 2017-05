Le Festival des arts fera vibrer Montréal-Nord

La 10e édition du Festival des arts de Montréal-Nord accueillera, du 25 au 31 mai, près de 200 artistes qui se produiront un peu partout dans l’arrondissement. L’objectif: faire partager leur passion des arts de la scène, des arts visuels, des métiers d’art, des arts littéraires et des arts de la table.

Au menu cette année: des concerts, du théâtre, des contes, de la poésie, des expositions, un défilé de mode, des conférences, un souper gastronomique ou encore une vente de livres et de documents à 1 $.

Les jeunes de Montréal-Nord auront aussi de belles choses à dévoiler pour cette occasion. Entre autres, des élèves en classes d’accueil de l’école Sainte-Colette présenteront au public la pièce Un jour, la nuit, qui aborde le thème de l’immigration. Une exposition photos de l’arrondissement, réalisée par des jeunes au cours d’un projet de médiation culturelle sera également présentée.

Une scène de cabaret jeunesse fera office de banc d’essai pour tous ceux qui souhaitent faire de courtes prestations d’humour, de slam ou de poésie.

Depuis 2008, le Festival des arts de Montréal-Nord met en valeur les artistes locaux, toutes disciplines confondues, et souhaite favoriser l’émergence de nouveaux talents et les échanges entre les artistes et le public.