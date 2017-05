Le niveau du lac Saint-Jean inquiète

L'inquiétude est de plus en plus grande en raison du niveau élevé du lac Saint-Jean, qui frôle maintenant les 17,5 pieds et qui continue à grimper.

À Roberval, l'eau se retrouve maintenant sur une partie du terrain de la marina. Des sacs de sable ont été aménagés près des installations par mesure préventive.

Le Club nautique Roberval a d'ailleurs reporté d'une semaine la mise à l'eau de plus de 70 voiliers.

Par ailleurs, plusieurs citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean considèrent que la sécurité civile n'est pas suffisamment présente dans la région.

Questionnés sur ces inquiétudes, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, se sont montrés rassurants.

«Si on est à 18 ou 18,5 pieds, les dégâts devraient être assez limités, a commenté Philippe Couillard. C'est sûr que si on dépassait ce niveau, ça pourrait devenir plus problématique dans certains coins. Il y aura probablement des résidences inondées. Mais je peux vous dire que les communautés là-bas sont prêtes.»

«À ce stade-ci, il y a une surveillance accrue : tous les maires sont dans le coup. Il y a une communication directe avec la sécurité publique», a également souligné Alexandre Cloutier.