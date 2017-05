Les lauréats des Prix Numix 2017 dévoilés

La série «Web thérapie», la websérie «Vérités et conséquences avec Louis T.» et le youtubeur Guillaume Duranceau Thibert font partie des lauréats des Prix Numix 2017, soulignant l’excellence des médias numériques du Québec, dévoilés jeudi soir.

La comédie portée par Édith Cochrane et diffusée à TV5 a été récompensée dans la catégorie Production de convergence – Variété et dramatique, alors que l’humoriste Louis T. a reçu le prix pour la catégorie Affaires publiques, magazine et documentaire.

Le globe-trotteur Guillaume Duranceau Thibert – dont la nouvelle émission «Destination jardin avec Guillaume» est en ondes sur CASA – a quant à lui vu ses efforts en tant que youtubeur pour l’agence GOJI être récompensés.

Grand Prix

La 8e édition de l’événement a également permis à l’équipe de l’expérience interactive «Delete» de mettre la main sur le Grand Prix. L’œuvre d’Iregular pour les enfants de 8 à 12 enfants se décline en six parties: deux sites internet et quatre installations.

