L'Hôpital de Dolbeau-Mistassini et deux inhalothérapeutes condamnés à verser 3 M $ à une famille

La Cour supérieure a condamné récemment l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que deux de ses inhalothérapeutes à payer 3 millions $ pour des dommages subis il y a neuf ans par le jeune Émilio Pedneault.

En avril 2008, la vie du petit Émilio, 25 mois, changeait à jamais. Il était chez lui dans la salle de bain quand un liquide caustique de type Drano, qui sert à déboucher les conduits, s’est renversé sur lui, l’atteignant au thorax, à la tête et dans un œil.

Conduit à l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini, l'état de santé de l'enfant commandait toutefois qu'il soit transféré vers Québec. Intubé par mesure préventive, il a manqué d’oxygène et son cœur a cessé de battre au moment de son transfert vers l’ambulance, obligeant le personnel soignant à le ramener dans l’urgence pour le réanimer. L’enfant a alors subi des dommages irrémédiables au cerveau et le tribunal estime qu’il a manqué d'air pendant neuf minutes.

Les séquelles sont graves: dommages neurologiques irréversibles, épilepsie et retard global de développement. Alimenté par gavage et confiné à un fauteuil roulant, Émilio n'a aucun contrôle de sa tête ni de son tronc. Pour communiquer, il est réduit à émettre des sons.

En 2011, les parents et les grands-parents réclamaient un total de 6,5 millions $ en dommages. Après discussions entre les parties, une entente de 3 millions $ est survenue en 2015. Aujourd'hui, la Cour supérieure départage la responsabilité et l'incombe au centre hospitalier ainsi qu’aux deux inhalothérapeutes.

Quant à deux médecins présents à l’urgence ce jour-là, ils sont blanchis, car ils n'ont commis aucune faute. Le personnel de l’urgence est pour sa part qualifié de diligent, prudent et responsable.

Pour le juge Jocelyn Rancourt, l'utilisation d'un circuit ventilatoire adulte et la surveillance fautive faite sur l'enfant par les deux inhalothérapeutes constituent la cause de l'arrêt cardiaque et du manque d'oxygène. L'Hôpital de Dolbeau-Mistassini n'avait jamais procédé auparavant au transfert d'un enfant de 25 mois dans cet état et ne possédait pas de circuit ventilatoire pédiatrique.

Soulignons que la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne souhaitait pas émettre de commentaires à ce moment-ci, disant vouloir d'abord étudier le jugement.

Les parents d'Émilio étaient de leur côté satisfaits, mais ils voulaient également rester discrets. Son père David a dit que ce montant ne redonnera pas la santé à son fils, mais lui assurera un avenir meilleur.