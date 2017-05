Quartier abandonné, dépotoir improvisé

Un ancien quartier résidentiel de Thetford Mines a des allures de véritable dépotoir à ciel ouvert.

Plusieurs citoyens viennent y abandonner de gros déchets, des meubles, de la peinture, des chaises, de la vitre, rendant l’endroit très dangereux pour les promeneurs.

Le maire Marc-Alexandre Brousseau se dit très déçu du comportement de ses concitoyens.

«On est sur la rue Caouette, et sur cette rue, on a un écocentre qui permet aux gens d’aller porter tout leur matériel. Il y a même quelqu’un sur place qui peut les aider à débarquer leurs objets», a indiqué M. Brousseau en entrevue à TVA Nouvelles.

De plus, plusieurs items abandonnés dans ce secteur l’ont été alors que la municipalité procédait au ramassage de gros rebuts.

«Au lieu de mettre ça dans une remorque et de venir porter cela ici, ils n’avaient qu’à mettre ça devant leur résidence. On offre le service d’aller chercher cela à la porte. On ne comprend pas pourquoi les gens ont un comportement citoyen aussi désagréable», ajoute le maire.

Au cours des derniers mois, la situation n’a cessé de se détériorer.

Le 4 juin prochain, des dizaines de citoyens vont s’attaquer à nettoyer les lieux.