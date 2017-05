Rolland Lafleur coupable de meurtre au deuxième degré

Après seulement quatre jours d'un procès qui devait durer quatre semaines, contre toute attente Rolland Lafleur a plaidé coupable jeudi de meurtre au deuxième degré de Cathy Morin, sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans.

La Couronne s'apprêtait à faire entendre comme témoins la fille et le fils du couple lorsque l'accusé a demandé à son procureur de mettre fin au procès en échange d'un plaidoyer de culpabilité réduit. S'il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, la possibilité d'obtenir une libération aurait été après un minimum de 25 ans. Il a donc retranché trois ans de détention à sa peine de prison à vie.

Rolland Lafleur s'est adressé à ses enfants présents dans la salle après son plaidoyer. «Les enfants, papa n’a jamais voulu faire ça. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi quand vous serez prêts», s'est-il exprimé en sanglotant dans la boîte des accusés.

La famille s'est dite soulagée par ce plaidoyer. Le procureur de la Couronne, Me Thomas Jacques, a précisé que ce dénouement a été fait avec l'accord de la famille de la victime. «Je tiens d'ailleurs à souligner le courage et la résilience de cette famille face aux événements tragiques survenus le 13 août 2014», a-t-il dit au sortir de la salle d'audience au palais de justice de Québec.

Cathy Morin a été victime d'une centaine de coups de couteau portés principalement au visage, au cou et à la poitrine. Elle s'était séparée de Rolland Lafleur après 17 ans de vie commune. Lafleur avait été arrêté puis relâché après avoir été accusé de harcèlement et menaces de mort en juin 2014. Deux mois plus tard, il mettait sa menace à exécution en assassinant son ex-conjointe.