Sécurité alimentaire: un «A» pour le Québec

Le Québec a obtenu une bonne note dans un bilan comparatif des provinces sur l’alimentation divulgué jeudi par le Conference Board du Canada.

Le Québec a terminé troisième au classement général derrière la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, surtout en raison de la meilleure performance au pays en ce qui concerne la sécurité alimentaire des ménages.

«Le Québec est l'une des provinces où la nourriture est la plus abordable, et il affiche quelques-uns des plus faibles pourcentages de personnes déclarant ne pas pouvoir s'offrir de repas équilibrés ou manquer de nourriture sans avoir les moyens de s'en acheter plus», a souligné le Conference Board par communiqué.

La province «compte le plus faible pourcentage de familles monoparentales en état d'insécurité alimentaire de modérée à grave», selon l’organisation qui publie pour la première fois le «Bilan comparatif de l'alimentation au Canada 2016 : Rendement des provinces».

«Avec un peu plus de 0,7 épicerie pour mille habitants, il se classe au deuxième rang des provinces pour la facilité d'accès à une épicerie. Il a aussi l'un des taux de recours aux banques alimentaires les plus faibles chez les adultes et les enfants canadiens», a ajouté le Conference Board.

Le Québec a aussi obtenu un «A» dans la catégorie de la saine alimentation, notamment grâce aux «faibles taux d'obésité chez les jeunes et les adultes».

En ce qui concerne l’environnement dans l’alimentation, le Québec obtient un «B», en troisième place au pays. En général, le gaspillage alimentaire est moins grave au Québec qu’ailleurs au pays, même si les Québécois dilapident davantage de sacs d’épicerie.

C’est dans les secteurs de la salubrité alimentaire et de la prospérité de l’industrie que le Québec fait moins bonne figure avec un «C». Même si son taux de rappel d’aliments est le plus faible au pays, le Québec a de nombreux cas de maladies liées à l’alimentation.

Concernant l’industrie, le Québec se distingue en innovation, mais fait moins bien en ce qui touche les exportations alimentaires, les programmes d’aide de l’État et la taille des exploitations agricoles, selon le Conference Board.

Au total, 63 indicateurs ont été utilisés pour effectuer ce classement.