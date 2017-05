Son chien retrouve son chat qu'elle croyait mort depuis deux mois

Une femme du Michigan a eu droit à un «miracle de la fête des Mères» la fin de semaine dernière. Alors qu'on le croyait mort depuis deux mois, elle a finalement retrouvé son chat!

Il y a deux mois, la maison de Christine Marr a été rasée par les flammes, rapport le site américain Mashable. Son chien Chloe et elle en sont sortis vivants, mais elle croyait avoir perdu son chat Ringer à tout jamais.

Tout a changé lorsqu'elle est retournée sur les lieux pour la première fois dimanche avec son chien.

«Chloe creusait et grattait sur le sol, a-t-elle écrit sur Facebook. Elle reniflait et a trouvé un trou dans le plancher, près du mur. On a entendu un chat qui miaulait et on est allé chercher de la nourriture pour l'attirer.»

C'est là qu'elle a trouvé Ringer, son chat qu'elle croyait avoir perdu il y a deux mois. «Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, mais il y était depuis deux mois, sans nourriture et sans eau.»

Évidemment, l'animal qui était plutôt mal en point a été amené chez le vétérinaire où il est nourri par intraveineuse. Mais, tout ce qui compte pour Christine, c'est qu'elle pourrait éventuellement retrouver son cher Ringer.