Trump «plus élégant, plus en contrôle» qu'à l'habitude

Donald Trump n’a jamais demandé à l’ancien directeur du FBI, James Comey, de mettre un terme à l’enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale – qu’il a limogé le 9 mai.

C’est ce qu’a répété aujourd’hui le président américain lors d'une conférence de presse «sans trop d’histoire» qu’il tenait conjointement avec son homologue colombien Juan Manuel Santos, à Washington.

Selon les deux chroniqueurs de «La Joute», ce point de presse ne nous a rien appris de neuf et n’aura aucun effet pour atténuer la crise qui secoue l’administration Trump. Les médias vont continuer à poser toutes sortes de questions qui ne manqueront pas d’irriter le 45e président des États-Unis.

À défaut d’apporter de nouveaux éléments sur la crise, le locataire de la Maison-Blanche a livré une prestation plus sobre qu’à l’habitude.

«[Trump] était plus élégant qui lui arrive de l’être, a constaté Luc Lavoie, sur les ondes de LCN. Il s’est vanté évidemment, il a parlé beaucoup comment il créait des emplois et comment il était en train de révolutionner le monde ou presque. Mais il a été plus poli qu’il l’a déjà été et même plutôt contrôlé.»

Le président est revenu sur le sujet chaud de la «filière russe», contestant pour la énième fois toute interférence de sa part dans l’enquête sur les liens éventuels entre des membres de son équipe et Moscou. Pour le controversé milliardaire, tout ça s’apparente à une «chasse aux sorcières», qui ne fait que «diviser» le pays, alors que lui s’évertue à jouer le rôle de rassembleur.

Joe Lieberman à la tête du FBI?

M. Trump a aussi déclaré qu’il nommera bientôt un nouveau directeur du FBI, qui va être «exceptionnellement bon, car avec lui, tout est au superlatif, souligne Luc Lavoie. Est-ce que ce sera Joe Lieberman, c’est ce qui semble être la rumeur, on verra.»

Toujours est-il que la pression ne devrait pas s’atténuer dans un avenir rapproché, croient nos deux «jouteurs». «Les fuites vont continuer», soutient Luc Lavoie. Idem pour Bernard Drainville, qui est convaincu que le voyage à l’étranger de Donald Trump – dans cinq pays en Europe et au Moyen-Orient – ne détournera pas l’intérêt des journalistes qui vont le suivre pour les turbulences qui secouent sa présidence.

«Une partie importante des questions auxquelles il va devoir répondre quand il sera en Israël vont concerner ce qui se passe à Washington, notamment toute la filière russe, du FBI et tout le reste. Donc, restez à l’écoute, car je ne pense pas que le jeu va se calmer de sitôt», estime l’ancien député péquiste.

Et ces questions de politique intérieure qu’on lui posera vaudront aux membres de la presse les récriminations du président, prévient Luc Lavoie. «Et il va attaquer les médias, la nuit, dans des tweets...»

Chose certaine, que ce soit en Arabie saoudite, au Vatican ou en Israël, le président Trump n’aura pas la partie facile. «Il est en danger partout», laisse tomber l’analyste de «La Joute».

