Un autre gros chantier au port de Trois-Rivières

Le haut niveau du fleuve n'a pas empêché le port de Trois-Rivières de mettre en chantier le prolongement de son quai situé face au centre-ville.

Les travaux de ce projet de 15 millions $ sont réalisés notamment à partir d'une immense barge embarquant une grue. Le port gagnera ainsi 135 mètres d'espace additionnel pour recevoir des navires. Dans cette section, il sera possible d'en amarrer simultanément non plus trois, mais quatre bateaux.

Ce chantier est l'un des plus imposants depuis le lancement, il y a une dizaine d'années, de l'ambitieux programme Cap sur 2020 visant l'amélioration des infrastructures portuaires trifluviennes.

«C'est vraiment le crémage sur le gâteau. Non pas que nous n'en avions pas besoin, mais c'est une amélioration de productivité qu'on n'espérait même pas, que je n'espérais même pas moi-même, a souligné le PDG du port, Gaétan Boivin.

Le chantier sera visible du centre-ville. Le port indique d'ailleurs que pour les curieux, l'étape la plus spectaculaire se déroulera vers la mi-juillet avec l'enfoncement dans le fleuve des pieux et des palplanches.

Le port de Trois-Rivières accueille annuellement environ 200 navires de marchandises et de croisières et manutentionne environ trois millions de tonnes métriques de produits divers.