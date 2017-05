Un chat XXL en Australie

Omar est un félin roux plutôt agile et affectueux. Mais il serait aussi le plus long chat au monde, mesurant 120 cm!

Le chat, de race «Maine Coon», se trouve en Australie et pourrait entrer bientôt dans le livre des records Guinness, rapporte la BBC.

La maîtresse d’Omar, Mme Hirst, a lancé un compte Instagram pour son immense matou il y a deux semaines et un engouement s’est rapidement fait sentir. L’organisation Guinness, qui authentifie les records, a pris contact avec elle, puisqu’il est possible que le chat soit maintenant le plus grand au monde.

Pour le moment, le détenteur du record est aussi un «Maine Coon», provenant d’Angleterre et mesurant deux centimètres de moins.

Omar pèse plus de 14 kg (31 lb) et sa maîtresse a de la difficulté à le soulever. Et avec cette taille, pas question qu’il partage le lit de ses propriétaires!

«On l’embarre à l’extérieur de la chambre la nuit!», a confié Mme Hirst à la BBC.

De nombreuses personnes sont venues voir le félin depuis la tempête qu’il a créée sur les réseaux sociaux, une attention que l’animal n’apprécie pas particulièrement.

«Il a hâte de retourner faire ses siestes sur le trampoline, de manger du kangourou et d’essayer de nous réveiller en pleine nuit, a-t-elle dit à la BBC. Il sera content de retourner à sa vie de chat normal.»