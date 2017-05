Un citoyen de Port-Cartier forcé de démolir sa maison

C'est avec un immense regret qu'un citoyen de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, a pris la décision de démolir sa maison située au bord du golfe du Saint-Laurent.

Robert Landry est l'une des nombreuses victimes des grandes marées de décembre dernier. Le propriétaire s'incline douloureusement devant les forces de la nature, qui, un jour ou l'autre, auraient fini par emporter sa maison.

La résidence qu'il a occupée pendant 30 ans, d'abord comme chalet, puis comme résidence principale, sera démolie dans un mois.

Les grandes marées ont presque atteint sa maison en décembre dernier. Plus rien ne semble pouvoir freiner l'assaut des vagues lors des tempêtes.

«Dame nature a été plus forte que toutes nos idées. On va la défaire», a-t-il déploré, en parlant de sa demeure.

«On a de très bons souvenirs. On ne veut pas s'en aller, mais on n’a pas le choix. Il faut partir. On ne se battra pas contre la nature», a souligné son gendre, Louis Marcoux.

M. Marcoux, d'autres membres de la famille et des amis donnent un coup de main pour les préparatifs avant la démolition. Il y aura bientôt un dernier rassemblement familial pour la pêche au capelan.

«On a un mois. On profite de la saison du capelan pour faire une dernière rencontre. On va se faire un party de capelan. Un party d'adieu. On est en deuil», a ajouté Louis Marcoux.

Robert Landry recevra une aide financière pour la perte de sa résidence en vertu d’un programme gouvernemental consacré à l'imminence de risque d'érosion.

Mais pour sa famille et lui, la perte de la maison, c'est bien peu à côté des moments qu'ils ne pourront plus vivre comme avant près de l’eau.

«Ici, on allait à la pêche au saumon et à la pêche au capelan. L’année passée, la pêche au maquereau et à la pêche à la truite. On va revenir», a dit Louis Marcoux, la gorge serrée.