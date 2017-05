Un concessionnaire automobile sème la controverse sur Facebook

Un concessionnaire automobile de Laval a semé la controverse sur Facebook, jeudi midi, en voulant retracer les personnes responsables de bris encourus sur une de ses luxueuses voitures.

«Aidez-nous à retrouver les parents/famille (les 3 individus visibles devant la Corvette) afin de leur envoyer la facture des dommages encourus sur notre véhicule par leur enfant lors d’une exposition au Carrefour Laval en face du La Baie», avait écrit 440 Laval Chevrolet, sur le réseau social, dans une publication maintenant supprimée.

Sur la photo jointe à la publication du concessionnaire, on pouvait voir un enfant accroupi sur le devant d’une Corvette blanche, tandis que des personnes étaient dos à la luxueuse voiture.

Disant savoir que «les enfants seront toujours des enfants», le concessionnaire a rejeté le blâme sur les parents de cet enfant.

Pour calmer les débats sur Facebook, l’entreprise lavalloise a assuré aux internautes qu’elle avait bel et bien des assurances pour ce genre d’événement, et que le but de la publication n’était pas de crucifier quelqu’un, mais de passer un message.

«Nous sommes conscients des risques d'exposer un véhicule dans un lieu public. Nous avons aussi des assurances. Ce que nous soulignons est que ce n'est pas un comportement acceptable», pouvait-on lire dans les commentaires de l'entreprise de la publication supprimée.

«Les dommages sur le véhicule sont déjà désagréables, mais imaginez seulement si l'enfant était tombé et se serait blessé, les conséquences auraient été pires. Dans tous les cas, il n'est pas acceptable de laisser un enfant endommager les biens d'autrui que cela soit notre véhicule, un bibelot chez Canadian Tire ou encore le patio du voisin», s’était défendu le concessionnaire automobile.

Peu après sa publication, 440 Laval Chevrolet a supprimé sa publication controversée, «en raison d'un trop grand nombre de commentaires désobligeants».

«Nous n'acceptons aucun commentaire raciste sur notre page et loin était le but d'attirer ce genre de commentaires, mais bien de sensibiliser les gens», a précisé l’entreprise sur sa page Facebook dans une seconde publication.

Le concessionnaire automobile s’explique

En après-midi, le concessionnaire automobile a émis un communiqué pour s’expliquer.

«Bien que de façon quelque peu cavalière, le but de partager cette photo, mise en ligne par un passant qui a saisi le moment, sur notre page Facebook, était simplement de dénoncer le manque de respect qu’ont parfois certains envers les biens d’autrui», a assuré Yannick Bélanger, directeur des communications chez 440 Laval Chevrolet.

«L’entreprise se voit navrée de la tournure des événements et portera une attention particulière afin de ne pas voir l’incident se répéter», a ajouté M. Bélanger.

Le concessionnaire automobile lavallois a précisé que des mesures de sécurité plus rigoureuses seraient prises lors des futures expositions de ses véhicules.