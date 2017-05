Une mort inexpliquée à Vallée-Jonction

Un travailleur étranger de 28 ans qui se rendait à son boulot jeudi dans un autobus utilisé par son entreprise a été retrouvé mort une fois à destination, à Vallée Jonction, dans Chaudière-Appalaches.

Parti de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à Québec, l’autobus est arrivé dans la municipalité beauceronne vers 15 h 30. Des collègues de la victime, qui semblait alors dormir, ont voulu le réveiller, mais en vain. Des manœuvres pour le réanimer n’ont rien donné non plus et son décès a été constaté au centre hospitalier où il avait été transporté.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête relativement à cette mort inexpliquée. L’identité judiciaire a été dépêchée sur place et une autopsie sera pratiquée sur la victime dans les jours qui viennent.