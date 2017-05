Union de la droite albertaine

Le Parti progressiste conservateur de l’Alberta et le parti Wildrose ont conclu un pacte pour fusionner et former le Parti conservateur uni.

Les deux chefs des partis, Brian Jean (Wildrrose) et Jason Kenney (conservateur) en ont fait l’annonce lors d’une conférence de presse à Edmonton, jeudi.

L’entente doit encore être approuvée par les membres avant d’être entérinée.

Les forces de la droite albertaine étaient séparées depuis la création du Wildrose en 2008.

Cette division a facilité l’élection du Nouveau Parti démocratique en 2015, qui mettait fin à un règne de 44 ans de la droite.