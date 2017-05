Conférence de presse de la famille de Karine Major

La famille de Karine Major souhaite clore toute l'histoire entourant la disparition et le retour de la jeune femme de Rimouski et tiendra une conférence de presse à Montréal, samedi.

Dans un communiqué publié vendredi, on dit vouloir livrer un dernier témoignage et offrir des précisions juridiques et familiales.

La soeur de Karine, Annie, et son conjoint, Alexandre Livernoche, seront accompagnés par l'avocat Jean Denis, procureur au dossier.

Karine Major, une jeune chimiste de 26 ans, a été portée disparue après qu'elle ne se soit pas présentée à son travail le 9 mai dernier. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve, mercredi, en Saskatchewan.

Après avoir fait l’objet d’intensives recherches de la part de la Sûreté du Québec à la suite de sa disparition à Rimouski, elle pourrait être accusée au criminel pour méfait public parce qu’elle aurait menti à des enquêteurs une fois retrouvée en Saskatchewan.